سجون حوثية خاصة بالمكاتب والمؤسسات الحكومية بإب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 الخليج 365 كشفت مصادر إعلامية، عن وجود عدد من السجون الخاصة بمختلف المكاتب والمؤسسات الحكومية بمحافظة إب، وسط اليمن.

وبحسب المصادر، تعود هذه السجون لمليشيا الحوثي ويشرف عليها قيادات ومشرفين من مليشيا الحوثي. Advertisements وأضافت المصادر، العشرات من المواطنين في تلك السجون ويتعرض العديد منهم لعمليات تعذيب جسدية ونفسية. وطالبت حملة واسعة لناشطين في إب بإغلاق السجون الخاصة في المكاتب الحكومية والتي تديرها قيادات حوثية، حيث كان آخر عملية اختطاف فيها جرت لكابتن المنتخب الوطني سابقا وأمين عام نادي اتحاد إب الكابتن "أحمد البريد".

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