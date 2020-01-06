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عدن - ياسمين التهامي - قبل قليل : السعودية تصدر بيانًا عاجلًا بعد الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، قبل قليل اليوم الاثنين، بيانًا عاجلًا عقب الهجوم على قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية في لامو بشمال كينيا. وأدانت الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" الهجوم الذي تعرضت له القاعدة العسكرية في شمال كينيا، وأدى لمقتل وجرح أمريكيين. Advertisements وأكدت الوزارة وقوف المملكة إلى جانب كينيا الصديقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللولايات المتحدة الأمريكية حكومة وشعبًا، متمنية للجرحى الشفاء العاجل. وأعلن الجيش الأمريكي مقتل ثلاثة أمريكيين ،وهم جندي ومتعاقدان، يوم الأحد، في هجوم لحركة الشباب الصومالية الإسلامية على قاعدة عسكرية في كينيا تستخدمها قوات أمريكية وكينيّة. وأكدت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا (أفريكوم) سقوط القتلى، وأضافت أن أمريكيين يعملان لصالح وزارة الدفاع الأمريكية أصيبا كذلك في الهجوم على "قاعدة ماندا" باي الجوية في منطقة لامو القريبة من الحدود مع الصومال. ومن جانبها، قالت حركة الشباب في بيان، في وقت سابق يوم الأحد: إن سبع طائرات وثلاث مركبات عسكرية دمرت في الهجوم، ونشرت صورًا لمسلحين ملثمين يقفون بجوار طائرة تشتعل بها النيران، بحسب وكالة "رويترز".

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