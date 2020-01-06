شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة سليماني تهدد ترامب : " حسن نصر الله والأسد وإسماعيل هنية وزياد نخالة وأبو حسن وعبد الملك الحوثي يكفون للقضاء على أمثالك""2" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/06 الساعة 04:35 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قالت ابنة سليماني اليوم الإثنين، خلال مراسم تشييع جثماني سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران، إن التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأمريكا.

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وتوجهت إلى الرئيس الأمريكي بالقول: ترامب المقامر، مؤامرتك الشريرة لبث التفرقة بين إيران والعراق قد أدت إلى توثيق الارتباط التاريخي بين البلدين.

وأضافت، أن حسن نصر الله وبشار الأسد وإسماعيل هنية وزياد نخالة وأبو حسن العامري وعبد الملك الحوثي كل واحد منهم يكفي للقضاء على أمثالك إنهم سيوصلون الرسالة.

وأشارت إلى أن أسر الجنود الأمريكيين في غرب آسيا الذين كانوا شاهدين على خزي أمريكا في ساحات القتال في سوريا والعراق وفلسطين واليمن، سيقضون أيامهم في انتظار موت أولادهم.

