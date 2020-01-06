شكرا لقرائتكم خبر عن فارق في الصرف بين صنعاء وعدن كارثي والريال ينهار بسرعة الضوء وهذه قائمة اسعار الصرف مساء اليوم الاثنين 6 يناير 2020 والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين 6 يناير 2020
في صنعاء
شراء الدولار 583
بيع الدولار 585
شراء السعودي 153.40
بيع السعودي 153.70
في عدن
شراء الدولار 627
بيع الدولار 630
شراء السعودي 165
بيع السعودي 166
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