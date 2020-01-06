شكرا لقرائتكم خبر عن فارق في الصرف بين صنعاء وعدن كارثي والريال ينهار بسرعة الضوء وهذه قائمة اسعار الصرف مساء اليوم الاثنين 6 يناير 2020 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين 6 يناير 2020 في صنعاء شراء الدولار 583 بيع الدولار 585 شراء السعودي 153.40 Advertisements بيع السعودي 153.70 في عدن شراء الدولار 627 بيع الدولار 630 شراء السعودي 165

بيع السعودي 166



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