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فارق في الصرف بين صنعاء وعدن كارثي والريال ينهار بسرعة الضوء وهذه قائمة اسعار الصرف مساء اليوم الاثنين 6 يناير 2020

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين 6 يناير 2020

في صنعاء

 

 شراء الدولار 583

 

بيع الدولار 585

 

شراء السعودي 153.40

 

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بيع السعودي 153.70

 

في عدن

 

 شراء الدولار 627

 

بيع الدولار 630

 

شراء السعودي 165


بيع السعودي 166
 

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