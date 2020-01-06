شكرا لقرائتكم خبر عن مباشرة بعد مصرع " سليماني "..الملك سلمان يقهر إيران وعبد الملك الحوثي ,ويقوم بهذا العمل ( صوره وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/06 الساعة 04:52 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

بتوجيهات مباشرة من الملك سلمان شخصيا ..دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مشروع توزيع " 3000 " طن من التمور للمحافظات المحررة.

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وقال منسق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن عبدالله الطيار لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)" أن هذا التوزيع الذي دشن اليوم بمحافظة عدن يأتي استمرار لجهود المركز الرامية إلى تخفيف معاناة الأسر النازحة والمحتاجة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد".



من جانبه أشار منسق شبكة النماء بعدن الشريك المنفذ لمشروع توزيع التمور محمد جمال، إلى توزيع (6000) كرتون تمور من إجمالي (26) ألف و (250) كرتون من التمور سيتم توزيعها على مرحلتين في محافظة عدن.

