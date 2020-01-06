شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان رسمياً كيف يغطي معين عبدالملك على انقلاب الانتقالي,وطريقة عودة هادي إلى محافظة أخرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/06 الساعة 04:21 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكد وزير النقل في الحكومة الشرعية صالح الجبواني أن دولة الإمارات عملت على صناعة اتفاق الرياض لتربح ما خسرته في الحرب اليمنية وأن الاتفاق يراوح مكانه وأن الهدف منه ضرب الشرعية في الصميم.

وأوضح الجبواني في تصريح مع قناة الجزيرة أنه تم تشكيل لجنة فنية يمنية تركية تمهيدا لتوقيع اتفاقية مع تركيا لتطوير الموانئ والمطارات وشبكات الطرق اليمنية في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الشعب اليمني عاقد العزم على إسقاط انقلابيْ صنعاء وعدن، وبناء الدولة اليمنية الجديدة.

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وقال الجبواني: اتفاق الرياض ضرب الشرعية في الصميم وأفرغها من عناصر قوتها الذاتية ومنح المجلس الانتقالي الاعتراف الرسمي رغم أن الكل يعلم أن هذا المجلس عبارة عن مجموعة من المرتزقة استخدمتهم الإمارات لتنفيذ مخطط الانقلاب على الشرعية في عدن، وفي الواقع حتى الآن لم ينفذ من اتفاق الرياض أي شيء، باستثناء عودة رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى عدن بضغط من الرياض ليغطي على انقلاب المجلس الانتقالي.

وكشف الوزير الجبواني أن عودة الرئيس هادي إلى عدن صعبة جدا وغير ممكنة في الوقت الحالي خاصة في ظل استمرار الانقلاب في عدن ولأن عودته إلى هناك تحديدا تعني إنهاء الانقلاب لكن يمكن أن يعود إلى محافظة أخرى.

وأشار إلى أن العاهل السعودي كان قد التزم بعودة الرئيس هادي وجميع أعضاء الحكومة إلى عدن، وأمر بإنهاء الانقلاب، لكن الإمارات سارعت إلى عقد اتفاق الرياض حتى تلتف على أوامره وتعيق عودة الشرعية لممارسة مهامها وتقطع الطريق على أي حل سياسي للأزمة اليمنية.

