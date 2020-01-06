شكرا لمتابعة خبر عن ترامب يهدد العراق بعقوبات ويضع شرطا لانسحاب قواته من هناك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “المريسل” يشن هجومًا ناريًا على “بدر السعيد” .. ويوجه تساؤلات لـ “رئيس هيئة الرياضة” بشأنه ! المجلس الانتقالي يعلن موعد التحرك العسكري للانقلاب على ”الشرعية“ واتفاق الرياض ويؤكد .. لن نسلم أسلحتنا ولن نسمح للاخوان بتصدر المشهد السياسي شاهد : تنبأ بمقتل الصماد وسليماني وأبو مهدي .. عراف عراقي يتنبأ قبل قليل بمقتل عبدالملك الحوثي في 2020.. وهذه الجهة الذي سوف تغتالة (فيديو) بعد توعده بطرد رئيس الوزراء وفرض أمر واقع .. المجلس الانتقالي الجنوبي .. يصعد عسكريا وينشر قواته في العاصمة المؤقتة عدن ويدفع بتعزيزات ضخمة الى أبين

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