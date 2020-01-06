شكرا لمتابعة خبر عن “المريسل” يشن هجومًا ناريًا على “بدر السعيد” .. ويوجه تساؤلات لـ “رئيس هيئة الرياضة” بشأنه ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الإعلامي عبد العزيز المريسل، عدة تساؤلات إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، هاجم خلالها بدر السعيد، أحد المسئولين في الهيئة.

نقاشات

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : تنبأ بمقتل الصماد وسليماني وأبو مهدي .. عراف عراقي يتنبأ قبل قليل بمقتل عبدالملك الحوثي في 2020.. وهذه الجهة الذي سوف تغتالة (فيديو)

بعد توعده بطرد رئيس الوزراء وفرض أمر واقع .. المجلس الانتقالي الجنوبي .. يصعد عسكريا وينشر قواته في العاصمة المؤقتة عدن ويدفع بتعزيزات ضخمة الى أبين

وردنا الان : رئيس حكومة العراق : يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن الرسالة التي كانت بحوزة قاسم سليماني للسعودية أثناء مقتله (هذه نصها وتفاصيلها)

المجلس الانتقالي يعلن موعد التحرك العسكري للانقلاب على ”الشرعية“ واتفاق الرياض ويؤكد .. لن نسلم أسلحتنا ولن نسمح للاخوان بتصدر المشهد السياسي

وردنا الان : عبدالباري عطوان الحرب العالمية الثالثة تدق ابواب الخليج .. ويبرئ واشنطن من اغتيال “قاسم سليماني

وكتب المريسل في سلسلة تغريدات ، مستشهداً بتصريحات بدر السعيد في مداخلة تليفزيونية مع برنامج الديوانية، مؤكداً عمله في هيئة الرياضة.

وتابع: “هل مسموح لموظفي الهيئة العامة للرياضة الدخول في نقاشات رياضية سواء عبر برامج رياضية كمحللين حصريين أو عبر حساباتهم الرسمية في التويتر !؟”.

وأضاف: “كيف سمح الأخ الفاضل بدر السعيد لنفسه أن يدخل في مثل هذه النقاشات الرياضية و هو محسوب على الهيئة العامة للرياضة كموظف منذ سنوات طويلة حسب تصريحه !؟ .”.

Advertisements

مناكفات رياضية

وأردف: “إذا الأخ بدر السعيد موظف في الهيئة العامة للرياضة فأستغرب أن يقحم نفسه في مناكفات رياضية هو غني عنها كهذه التغريدة، والتي سخر فيها من سعود آل سويلم رئيس النصر السابق”، وأرفق معها تغريدة سابقة لبدر السعيد.

وأكمل : “الأخ الفاضل بدر السعيد موظف في الهيئة العامة للرياضة حسب تصريحه و منذ سنوات طويلة ، فبأي حق يدلو بدلوه في تغريدات لرؤساء سابقين وحاليين خاصة إن رأيه كان صادماً لي الآن (كونه موظف في الهيئة) حينما وصف تغريدة بـ (لغة التعبير و مستوى الطرح!؟)”.

الاحتقان في الشارع الرياضي

وتساءل من كيفية قيام موظفي الهيئة العامة للرياضة بالتهكم على تقنية الفار، مما يزيد من الاحتقان في الشارع الرياضي.

واختتم بقوله: “سمو الأمير .. كيف سمح الأخ الفاضل بدر السعيد و هو محسوب على الهيئة العامة للرياضة في الدخول في مهاترات إعلامية !؟ “.