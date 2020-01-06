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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صورة ووثيقة.. ناديا شعب وإتحاد إب ينددون بإنتهاكات الحوثيين وخطف نجوم رياضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
إب - الخليج 365
أدان ناديا شعب وإتحاد إب وسط اليمن، انتهاكات مليشيا الحوثي الإنقلابية بحق رياضي إب والإعتداء على ممتلكاتها والتدخل في الشؤون الرياضية.
وعقد اجتماع بين نادي شعب إب وإتحاد إب، لمناقشة ما يمر به الناديين من إجراءات تعسفية من قبل مكتب الأوقاف بالمحافظة والخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية.
وأصدر ناديا شعب إب واتحاد إب بيان مشترك، أدانا فيه بشده ما تعرض له أمين عام الاتحاد الكابتن أحمد عبد الكريم البريد من خطف وحجز حريته دون مسوغ قانوني وكذا ما تعرض له سابقاً وكيل نادي الشعب الكابتن عادل محمد عمر من قبل مكتب الأوقاف وقيادات حوثية بالمحافظة.
وأوضح بيان نادي شعب إب وإتحاد إب، أن الأراضي الممنوحة من وزارة الشباب والرياضة للأندية عبر وزارة الأوقاف والإرشاد مركزياً وبعقود رسمية كما يتم تسديد الإيجارات مركزياً منذ أكثر من أربعين عاماً.
وطالب البيان بعدم تدخل مليشيا الحوثي وقياداتها في الأراضي الممنوحة للناديين أسوة ببقية أندية الجمهورية وبما يسري عليها من التزامات.
وقالت قيادات رياضية في إب إن مليشيا الحوثي قضت على كل الأنشطة الرياضية وسخرت الملاعب والأندية لخدمتها وتحويلها لثكنات عسكرية في واحدة من أبشع الجرائم الحوثية على الرياضة في إب، ومؤخرا تمارس انتهاكات بحق نجوم رياضة إب ولاعبيها وممتلكات الأندية الرياضية.
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