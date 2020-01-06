محافظ حضرموت يشيد بمركز حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

أشاد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالدور الذي يقوم به مركز حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية.

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جاء ذلك لقائه صباح اليوم رئيس المركز المهندس نجمي التميمي ومدير البرامج بالمركز محمود التميمي، اطلع خلاله على أنشطة وبرامج المركز وخططه المستقبلية في جوانب البحوث والدراسات في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس المركز ومدير البرامج درع شكر وتقدير للمحافظ البحسني على جهوده في دعم المركز وتشجيع القائمين عليه لمواصلة عملهم في خدمة حضرموت ومستقبل أبنائها.