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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعيين قائد جديد للشرطة العسكرية بتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
تعز - الخليج 365
أفادت مصادر مطلعة في محافظة تعز، بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.
وقالت المصادر، إن العميد محمد سالم عبدالله حسن تم تعيينه قائداً لفرع الشرطة العسكرية بمحافظة تعز.
ويأتي هذا خلفًا للعميد جمال الشميري.
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