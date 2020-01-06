شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن الأولى عربياً في البحث عن الجنس في الوطن العربي لعام 2019م.. وفقاً لإحصائيات جوجل وخصوصاً هذة المحافظات.. شاهد(صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

احتلت الجم?وریة الیمنیة المرتبة الاولى في البحث عن الجنس في الوطن العربي في العام 2019م.

وبحسب احصائیة مصدر?ا شركة قوقل أن الیمن أتت في المرتبة الاولى في البحث عربیا عن الجنس وتلت?ا دولة السودان ثم سوریا.

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كما احتلت مدینة تعز المرتبة الاولى تلت?ا العاصمة صنعاء في البحث عن الجنس كما حصلت مدیریة الشیخ عثمان على المرتبة الثالثة في المدن العربیة بحسب احصائیات صادرة من قوقل.

وعزا خبراء بالتكنولوجیا أن الحرب والفراغ الذي خلفته جعلت شباب الیمن ی?تم بامور تافه.

ودعا خبراء التكنولوجیا الج?ات المختصة بعمل حل لتلك الظا?رة الخطیرة التي تؤثر على الاجیال القادمة.





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