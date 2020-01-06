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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ممثل الأمم المتحدة يناقش مع رئيس مجلس الشيوخ مشروع القانون الانتخابي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
مهد محمد علي
أجرى ممثل الأمم المتحدة في مقديشو محادثات مع قيادة مجلس الشيوخ بشأن قانون الانتخابات في البلاد الذي أقره مجلس النواب مؤخراً
وفي أواخر الشهر الماضي ، وافق مجلس النواب على قانون الانتخابات الذي يعد خطوة مهمة نحو انتخابات العام 2020
وخلال اجتماع ، ناقش مبعوث الأمم المتحدة ، جيمس سوان ورئيس مجلس الشيوخ الصومالي ، عبدي حاشي عبد الله مشروع القانون.
وسيصبح مشروع القانون قانونًا إذا أقره مجلس الشيوخ ووقعه الرئيس محمد عبد الله فرماجو.
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