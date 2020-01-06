ممثل الأمم المتحدة يناقش مع رئيس مجلس الشيوخ مشروع القانون الانتخابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

مهد محمد علي

أجرى ممثل الأمم المتحدة في مقديشو محادثات مع قيادة مجلس الشيوخ بشأن قانون الانتخابات في البلاد الذي أقره مجلس النواب مؤخراً



وفي أواخر الشهر الماضي ، وافق مجلس النواب على قانون الانتخابات الذي يعد خطوة مهمة نحو انتخابات العام 2020

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وخلال اجتماع ، ناقش مبعوث الأمم المتحدة ، جيمس سوان ورئيس مجلس الشيوخ الصومالي ، عبدي حاشي عبد الله مشروع القانون.

وسيصبح مشروع القانون قانونًا إذا أقره مجلس الشيوخ ووقعه الرئيس محمد عبد الله فرماجو.