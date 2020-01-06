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ممثل الأمم المتحدة يناقش مع رئيس مجلس الشيوخ مشروع القانون الانتخابي

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مهد محمد علي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

ممثل الأمم المتحدة يناقش مع رئيس مجلس الشيوخ مشروع القانون الانتخابي

مهد محمد علي

أجرى ممثل الأمم المتحدة في مقديشو محادثات مع قيادة مجلس الشيوخ بشأن قانون الانتخابات في البلاد الذي أقره مجلس النواب مؤخراً

 

وفي أواخر الشهر الماضي ، وافق مجلس النواب على قانون الانتخابات الذي يعد خطوة مهمة نحو انتخابات العام 2020

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وخلال اجتماع ، ناقش مبعوث الأمم المتحدة ، جيمس سوان ورئيس مجلس الشيوخ الصومالي ، عبدي حاشي عبد الله مشروع القانون.

 

وسيصبح مشروع القانون قانونًا إذا أقره مجلس الشيوخ ووقعه الرئيس محمد عبد الله فرماجو.

 

 

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