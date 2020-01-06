البحسني يوقع اتفاقية بناء وتشييد جسر النوبة المعلق بمديرية حجر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 الخليج 365 - المكـلا وقع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم بحضور وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي اتفاقية بناء وتشيد جسر النوبة المعلق بمديرية حجر غربي مدينة المكلا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبتكلفة إجمالية بلغت مليون وسبعمائة ألف دولار وتنفيذ مجموعة العمودي اليمنية للمقاولات المحدودة.

Advertisements وأوضح رئيس المجموعة الشيخ عبدالقادر العمودي بأن الإتفاقية تنص على بناء وتشيد جسر معلق يبلغ طول 126 متر بمواصفات عالية وجودة مضمونة خلال مدة زمنية تمتد لسنة ونصف. حضر التوقيع مدير وحدة المشاريع بحضرموت الدكتور زكريا بكير ومدير عام مديرية حجر المحامي انور الشاذلي.

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