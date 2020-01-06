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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يشيد بجهود الدكتورة الأوكرانية أليونا نوجنيا العاملة بالقطاع الصحي بحضرموت منذ 24 عاما والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
الخليج 365 - المكـلا
أشاد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالجهود النبيلة التي تبذلها الدكتورة الأوكرانية أليونا نوجنيا التي تعمل بمستشفى ابن سيناء العام منذ 24 عاما.
جاء ذلك خلال لقاء عقده بمكتبه صباح اليوم، أثنى خلاله على كافة الأطباء الأجانب العاملين بقطاع الصحة بمختلف مديريات المحافظة حيث تجاوز الكثير منهم العشر سنوات، ويمارسون عملهم بكل تفاني وإخلاص وخدمة المواطنين ولم يتخلوا عن حضرموت في أصعب المراحل التي مرت بها خلال الأعوام السابقة.
وكان محافظ حضرموت قد كرّم يوم أمس الأطباء الأجانب العاملين بالقطاع الصحي بمديريات ساحل حضرموت ضمن فعاليات اللقاء السنوي الثالث للأطباء الأجانب العاملين بالمحافظة.
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