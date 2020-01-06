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الحكومة الصومالية تدين هجوم حركة الشباب على قاعدة لامو

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مهد محمد علي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

الحكومة الصومالية تدين هجوم حركة الشباب على قاعدة لامو

مهد محمد علي

نددت جمهورية الصومال الفيدرالية بشدة بالهجوم الذي شنته جماعة الشباب على مطار ماندا باي في كينيا يوم الأحد.

 

وقال بيان صحفي من مكتب الرئيس إن الهجوم لن يعيق الجهود المشتركة لهزيمة ما سماه البيان الإرهاب في المنطقة.

 

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وقالت الصومال في بيان: "تنضم حكومة الصومال الفيدرالية إلى بقية العالم في إدانة الهجوم الجبان الذي استهدف القوات الكينية والأمريكية المشتركة المتمركزة في مطار ماندا باي الجوي بكينيا"

 

وأثنت مقديشو على الاستجابة السريعة من جانب القوات الأمريكية والكينية المشتركة خلال الهجوم في لامو مع التأكيد على دعمها الكامل للجهود المستمرة للقضاء على الإرهاب.

 

 

 

 

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