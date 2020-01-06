شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عبد ربه منصور هادي يصدر قرار جمهوري بتعيين قائد عسكري جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/06 الساعة 12:54 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

علمت بوابتي أن الرئيس هادي أصدر قرار بتعيين قائد عسكري جديد لقوات الشرطة العسكرية في محافظة تعز. وقضى القرار بتعيين العميد محمد سالم الخولاني قائد للشرطة العسكرية خلفا للعميد جمال الشميري. Advertisements السيرة الذاتية للعميد الخولاني:

الاسم: عميد/ محمد سالم عبدالله حسن .

الجنسية : يمني .

المحافظة: تعز – مديرية المعافر.

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المؤهلات:

*بكالوريوس علوم عسكرية كلية الطيران الدفاع الجوي عام 1998م.

*دورة صاعقة عام 1998م.

*دورة قادة سرايا عام 2000م.

*دورة مدربين تربية بدنية عام 2001م.

*دورة قادة كتائب مشاه عام 2008م. المهام والاعمال التي كلف بها:

*مدرس بكلية الطيران والدفاع الجوي.

*قائد سرية الطيارين بالعند.

*مدير مكتب قائد مدرسة القتال بالحديدة.

*مدرس ومدرب على المشبهات الليزرية لفنون الرمايات من ألسلحة

المتوسطة والخفيفة.

*مساعد كبير المعلمين للتخطيط بمدرسة القتال بالحديدة.

*قائد كتيبة المختار بالحديدة.

*عمليات الجبهة الغربية بتعز.

*ركن تسليح محور تعز.

*قائد كتائب النصر بالمنطقة العسكرية الخامسة.

*قائد اللواء 10 مشاه بالمنطقة العسكرية الخامسة.

*قائد مدرسة القتال بالمنطقة العسكرية الخامسة.

*مساعد قائد المنطقة العسكرية الخامسة لشئون التوجيه السياسي والمعنوي.

*شارك في تأسيس الجيش الوطني في مدينة تعز، واصيب في عملية فك الحصار عن تعز، وكان له دور بارزا في تأسيس الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة واصيب مرتين في معارك تحرير ميدي وحيران في محافظة حجة.

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