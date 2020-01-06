شاهد فيديو :إيران تعلن رسميا "هذه هي مكافأة من يأتي برأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/06 الساعة 02:58 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، رصد مكافأة تبلغ 80 مليون دولار أمريكي لمن “يأتي برأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب“.

وقال مقدم أحد البرامج عبر التلفزيون الإيراني حسب فيديو متداول ونشرته عدة مواقع من بينها الموقع الإلكتروني لقناة “العالم” إن “سكان إيران 80 مليون نسمة وعلى عدد سكان إيران، نريد أن نقوم بحملة لجمع 80 مليون دولار أمريكي تقدم مكافأة لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي ترامب”.

وتابع مقدم البرنامج: “سيتم تقديم هذه المكافأة المالية للشخص الذي يأتينا برأس من أصدر أوامر قتل الجنرال سليماني وهو الرئيس الأمريكي المجنون صاحب الشعر الأشقر”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح الجمعة عقب الغارة الأمريكية التي قتل فيها الجنرال قاسم سليماني، بأن سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في غارة جوية أمريكية ، هو الإرهابي الأول في العالم.

وفي وقت سابق اليوم الأحد قال حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران اليوم الأحد إن الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط سيدفع ثمن اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني عندما يعود الجنود والضباط الأمريكيون إلى ديارهم في نعوش.

وقال نصر الله في كلمة بثها التلفزيون في تأبين سليماني وقائد جماعة عراقية بارزة في غارة جوية امريكية إن الرد على قتله ليس مسؤولية إيران بل حلفائها في المنطقة كذلك.



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