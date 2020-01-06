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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الجريمة الشنعاء التي ارتكبها مهدي مقولة في قرية الرئيس صالح..شاهد بالصورة العقاب المزلزل الذي وقع له في قلب العاصمة صنعاء ( صورة صادمة )

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