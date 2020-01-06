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صنعاء - ياسمين الخيامي - يمني عمره فقط 8 سنوات من ابناء هذه المحافظة يقدم على جريمة مروعة هزت السموات والارض..لن تصدق ماذا فعل هذا الصغير ( تفاصيل مرعبة )

كشفت مصادر محلية بمحافظة إب، تفاصيل حادثة مقتل إمرأة مع جنينها غرب المحافظة على يد طفلها. واوضحت المصادر في تصريح صحفي رصده " أحداث نت" ، أن طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات، قتل أمه الحامل بمنطقة “المعبر” بمديرية فرع العدين غرب المحافظة ، نتيجة عبثه بسلاح والده (مسدس). -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: اشهر نجمة عربية..تزوجت اكثر من 10 أزواج ومارست العمل الفاضح والمحرم شرعا أكثر من 40 سنة..شاهد ماذا قالت عن كتاب الله ( القرآن الكريم ) هل تذكرون الجريمة الشنعاء التي ارتكبها مهدي مقولة في قرية الرئيس صالح..شاهد بالصورة العقاب المزلزل الذي وقع له في قلب العاصمة صنعاء ( صورة صادمة ) يمني عمره فقط 8 سنوات من ابناء هذه المحافظة يقدم على جريمة مروعة هزت السموات والارض..لن تصدق ماذا فعل هذا الصغير ( تفاصيل مرعبة ) صدمة كبيرة للمجتمع السعودي وخاصة العائلات ومخاوف كبيرة على بناتهم الشابات بعد الكشف رسميا عن عمل فاضح ومحرم شرعا داخل إحدى الجامعات السعودية للبنات وردنا الان...الشرعية تباغت الملك سلمان وولي عهده وتقدم للسلطان قابوس هدية لا تقدر بثمن وتعلن رسميا هذا الامر الخطير الذي قصم ظهر الزبيدي وولي عهد ابو ظبي مباشرة من محلات الصرافة..الريال اليمني يستعيد عافيته ويجبر الريال السعودي على التراجع بقوة (الاسعار صباح اليوم الاثنين 6 يناير 2020) وردنا الان..القائد الجديد لفيلق القدس بديلا عن قاسم سليماني يطلق تصريح مرعب لدولتين خليجيتين بتدميرهما تدمير شامل وازالتهما من الخارطة ( الاسم + الصورة ) ليست روسيا ولا الصين..دولة نووية عظمى تباغت الجميع وتثلج صدور الايرانيين باعلان رسمي وكارثي على الرئيس ترامب لأنه يقيد حركته ويحد من صلاحياته المطلقة اروع علاج طبيعي للضعف الجنسي...فاكهة رخيصة الثمن ولذيذة تجعلك فحل كالثور وتحمي زوجتك واولادك من أمراض الشتاء ( الكحة والزكام )

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وبحسب المصادر، فإن المرأة التي قتلت هي زوجة “مهيوب طاهر المرادي” 38 عاما وهي حامل في شهرها الثامن. وزادت مؤخرا جرائم القتل الناجمة عن العبث بالسلاح وانتشاره بشكل لافت خصوصا مع زيادة الفوضى الأمنية بمحافظة إب، والتي تسببت بمقتل وجرح العديد من المواطنين في مختلف مديريات محافظة إب.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.