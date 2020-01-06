انتحار شاب من أعلى عمارة سكنية في إب

أقدم شاب عشريني على الانتحار، أمس الأحد، في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل ارتفاع معدل الجريمة في المحافظة الخاضعة للانقلابيين.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن الشاب "م ع ش"، أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى عمارة سكنية في منطقة "شبان" جنوب محافظة إب.



وأضافت المصادر أنه تم اسعاف الشاب للمستشفى؛ لكنه فارق الحياة.



وأفادت المصادر أن الشاب الذي ينتمي لأسرة متوسطة الدخل من منطقة "صهبان" بمديرية السياني، كان يعاني من حالة نفسية منذ سنوات.



وسجلت محافظة إب 15 حالة انتحار خلال العام الماضي، في ظل تفاقم الظاهرة وارتفاع ضحاياها، لأسباب تتعلق معظمها بحالة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والنفسية لدى المواطنين كأحد أهم تداعيات الحرب التي أشعلها الحوثيون في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات.



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