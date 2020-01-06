شكرا لبحثكم عن خبر القلعة رئيسا مؤقتا لنادي شمسان عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انباء عدن يعرض لكم أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الاثنين 6 يناير 2020م الأسعار في عدن. الدولار شراء 622 إلى 625 ريال. السعودي شراء 164 إلى 164,5

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