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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الغذاء العالمي" يؤكد استئناف طحن القمح في مطاحن البحر الأحمر بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أكد برنامج الغذاء العالمي في اليمن، اليوم الاثنين، استئناف طحن القمح في مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة غربي اليمن.
وتعرضت مطاحن البحر الأحمر بتاريخ 26 ديسمبر لقصف بالقذائف من قبل مليشيا الحوثي مما أضطر برنامج الأغذية العالمي تعليق عملية طحن الحبوب المخصص لتقديم المساعدات الانسانية.
وذكر الغذاء العالمي في إشعار له على صفحته الرسمية انه تم في 30 ديسمبر 2019م، استئناف عملية طحن القمح التابع لبرنامج الأغذية العالمي في مطاحن البحر الأحمر الواقعة بالقرب من مدينة الحديدة، والتي توقفت لمدة أربعة أيام.
وأضاف انه "تم ترحيل حتى الآن أكثر من 4.500 طن من المساعدات الإنسانية الضرورية من هذه المطاحن ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في اليمن".
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