شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية من يومنا الإثنين.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 الخليج 365 ـ خاص: ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة الصباحية من يومنا الإثنين، كانون الثاني 06، 2020، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ المليشيا تزعم إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية https://www.elyamnelaraby.com/448545/ ـ ندوة فكرية عن واقع المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/448526 محافظ تعز ينجو من محاولة اغتيال.. ورصاص الإخوان يصيب أحد مرافقيه https://www.elyamnelaraby.com/448523/ ـ مقتل شاب من مأرب برصاص مسلحين مجهولين في عدن https://www.elyamnelaraby.com/448521 ـ صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا في رازح الحدودية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/448519 ـ البحسني يصدر توجيهات لترقيم المركبات والدراجات النارية مع مراعاة ظروف المواطن https://www.elyamnelaraby.com/448518 شاهد.. وزير السياحة يزور متحف النسيج المصري https://www.elyamnelaraby.com/448515 ـ قباطي يكشف سبب زيارته لمتحف النسيج المصري https://www.elyamnelaraby.com/448514 ـ الجوف.. اتلاف 2 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية https://www.elyamnelaraby.com/448512/ ـ شاهد.. ماذا أهدى طلاب المعهد العالي للفنادق بمصر لوزير السياحة اليمني https://www.elyamnelaraby.com/448510/

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