شكرا لبحثكم عن خبر الفرق خمسين ريال بين صنعاء عدن .. آخر اسعار صرف العملات في اليمن اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انباء عدن يعرض لكم أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الاثنين 6 يناير 2020م الأسعار في عدن. الدولار شراء 622 إلى 625 ريال. السعودي شراء 164 إلى 164,5 ريال. الدولار بيع 628 إلى 630 ريال. السعودي بيع 164,8 إلى 165 ريال. Advertisements الأسعار في صنعاء الدولار شراء 580 إلى 580,5 ريال. السعودي شراء 153 إلى 153,2 ريال. الدولار بيع 584 إلى 585 ريال. السعودي بيع 153,7 إلى 153,9 ريال. الأسعار تتغير كل لحظة وبفارق كبير من صراف إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

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