شكرا لبحثكم عن خبر الفلكي عياش: اليوم آخر قرانات فصل الشتاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال الفلكي اليمني محمد عياش إن مساء اليوم الإثنين سيكون موعداً لآخر قِرانات فصل الشتاء لهذا الموسم.
وأوضح عياش في تدوينة على "فيسبوك" أن يوم الاثنين سيصادف أجواء معتدلة مع إستمرار تأثر الأجواء بالكتلة الهوائية الدافئة نسبياً.
وتوقع عياش أن تبقى معدلات درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية الإعتيادية خلال هذه الفتره من كل عام.
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