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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تزعم إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت مليشيا الحوثيين، مساء الأحد، إنها أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه مواقع عسكرية سعودية.
وذكرت قناة المسيرة التابعة للمليشيا، أن الجماعة أطلقت 3 صواريخ زلزال1 على تجمعات في مجازة الشرقية بمنطقة عسير، زاعمة أن الصواريخ خلفت قتلى وجرحى.
ولم يصدر عن الجانب السعودي والتحالف العربي الذي تقوده المملكة أي تعليق على ذلك.
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