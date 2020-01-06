ندوة فكرية عن واقع المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت وكيلة وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة نادية عبد الله على تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الرسمية والمدنية في سبيل النهوض بأوضاع المرأة.



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ودعت الوكيلة في كلمتها بالندوة الفكرية التي نظمها قطاع المرأة بوزارة الشباب بالتنسيق مع مركز الدراسات والبحوث بجامعة إقليم سبأ عن "واقع المرأة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية"، إلى إسناد المرأة في مواجهة المخاطر والتحديات التي توجهها من خلال بناء ثقتها بنفسها بما يجعلها قادرة على العطاء والإنتاج والمبادرة في تبني المشاريع.

ووفق وكالة "سبأ" الرسمية، استعرضت الندوة أوراق عمل مقدمة من قبل عميد مركز الدراسة والبحوث الدكتور مطهر البرطي، ورئيس الهيئة العامة للكتاب يحيى الثلايا، جوانب من واقع ومعاناة المرأة اليمنية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، والوقوف على تفاصيل حياتها اليومية.

واستنكرت الندوة الصمت والتجاهل المستمر من قبل منظمات الأمم المتحدة للانتهاكات التي تستهدف المرأة اليمنية في مناطق سيطرة المليشيات، وعدم استشعار معاناتها الإنسانية، داعية الناشطين إلى تسليط الضوء على واقع المرأة اليمنية ورصد مختلف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقها، وفي مقدمة ذلك استهدافها بالأسلحة النارية والألغام والاعتقالات والزج بها في السجون والمعتقلات وملاحقتها في المعاهد والجامعات وكذا استهدافها بالدورات التثقيفية الطائفية