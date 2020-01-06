محافظ تعز ينجو من محاولة اغتيال.. ورصاص الإخوان يصيب أحد مرافقيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

الخليج 365 - تعز

نجى محافظ تعز نبيل شمسان، من محاولة اغتيال بنيران عناصر مسلحة تابعة لحزب الإصلاح، يوم الأحد، في مدينة تعز وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مسلحين أطلقوا الرصاص على موكب المحافظ نبيل شمسان، ظهر الأحد، أمام المقر المؤقت للمحافظة في شارع جمال وسط المدينة.

وطبقا للمصدر، أصيب أحد أفراد حراسة المحافظ نبيل شمسان بجروح متوسطة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من تعرض موكب المحافظ نبيل شمسان لإطلاق نار من قبل مسلحين ينتمون لتنظيم الإخوان أمام المقر المؤقت لمحور تعز العسكري.

وكان المحافظ نبيل شمسان قام، الأحد، بزيارة تفقدية إلى المستشفى الجمهوري، والمقر القديم للمجمع الحكومي، ومدرسة ثانوية تعز الكبرى.

ولفت المصدر إلى أن المحافظ نبيل شمسان يتكتم عن محاولات اغتياله، ويطلب من فريق عمله عدم الإدلاء للإعلام بتوضيحات حولها، وذلك حرصا على عدم تماديهم في محاولات زهق الأرواح.