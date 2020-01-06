مقتل شاب من مأرب برصاص مسلحين مجهولين في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قُتل، امس الأحد، شاب ينتمي لمحافظة مأرب برصاص مسلحين في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب "حسن عبدالرحمن عطية" قتل بنيران مسلحين داهموا منزلا يسكن فيه الشاب وسط حي الدرين بمديرية الشيخ عثمان. Advertisements وأضافت المصادر أن المسلحين قاموا بتفتيش المنزل قبل أن تصلهم أوامر بالانسحاب. ولم تتضح بعد دوافع الحادثة التي أودت بحياة الشاب حسن، الذي يدرس في كلية الحقوق بجامعة عدن.

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