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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يصدر توجيهات لترقيم المركبات والدراجات النارية مع مراعاة ظروف المواطن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
الخليج 365 - المكـلا
تنفيذاً لتوجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تضع إدارة شرطة السير بالإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، هذه الأيام اللمسات الأخيرة للبدء في ترقيم جميع المركبات والدراجات النارية غير المرقمة بالمحافظة، وذلك في خطوة لتنظيم وحصر المركبات والدراجات ومنع العشوائية وحرصاً على تنظيم العملية من الناحية الأمنية .
المحافظ البحسني أكد ان هذه العملية تأتي لصالح المواطن، وحرصاً على سلامته، ولتنظيم ومعرفة وحصر السيارات بجميع أنواعها وخاصة المجهولة، وكذا الدراجات النارية ، وحفاظاً على سلامة شبابنا الذين يقودون الدراجات بسرعة جنونية، حيث انه بالترقيم يمكن تنظيم حركة السير ومعرفة مالك المركبة أو الدراجة.
واعرب المحافظ عن ثقته التامة من تفاعل الجميع، ووعي أبناء المحافظة لاستغلال الوقت المحدد للترقيم والذي سيتم الاعلان عنه قريباً، مشيراً الى انه قد تم مراعاة ظروف المواطنين في هذا الجانب، ومنع أي ابتزاز للمواطن أو أي زيادة في التعرفة التي سيتم الإفصاح عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
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