شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير امرأة سعودية أقدمت على سكب مياه الأسيت الحارق على زوجها النائم (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرف على مصير امرأة سعودية أقدمت على سكب مياه الأسيت الحارق على زوجها النائم (صورة)

اتهم مواطن في محافظة صبيا السعودية زوجته بسكب سائل الأسيت الحارق على جسده وهو نائم في المنزل؛ وأُدخل إثر ذلك العناية المركزة في مستشفى الملك فهد المركزي بمنطقة جازان.

وتحقق النيابة العامة والجهات المعنية بصبيا في تفاصيل الحادثة.

Advertisements

وكشف الزوج في حديث لـ"سبق" تفاصيل الواقعة قائلاً: "كنت نائمًا في صالة منزلي، وفوجئت بزوجتي الثانية تقوم برش سائل حارق على جسدي ووجهي، وتغلق الباب، وتمنعني من الخروج من الشقة وهي تردد نيتها قتلي، حتى عثرت على مفاتيح المنزل، وخرجت مستنجدًا بالجيران نظرًا لكوني لم أعد أرى جيدًا، وجسدي يحترق".

وتابع عن سبب قيامها بذلك: "كنا على خلاف بسبب بعض الأمور، وقد أبلغتها بأني سأنام في صالة المنزل، وصباحا سأعيدها لمنزل أسرتها، ولكن خلال نومي فوجئت بما فعلته بي، وقد تدهورت حالتي الصحية خلال هذا الأسبوع، ولا أستطيع الحركة".

وقال في حديثه: "الجهات المعنية باشرت التحقيق في القضية، ولكنها أطلقت سراحها بالكفالة، بينما أنا في حالة صحية متدهورة، وقد أثبتُّ ما ارتكبَته بحقي، وكذلك التقارير الطبية أكدت ذلك".