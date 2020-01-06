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عدن - ياسمين التهامي - فيصل القاسم ينشر تحليلًا مثيرًا بشأن وضع إيران بعد مقتل قاسم سليماني

نشر الإعلامي فيصل القاسم، ؛ تحيلًا مثيرًا عن وضع إيران في المنطقة بعد تصفية الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكتب "القاسم" على حسابها في "تويتر": "هل مقتل قاسم سليماني مؤشر على أن دور إيران في المنطقة قد انتهى، ولا بد أن تضب أغراضها وتعود لبلادها وتنطوي على نفسها؟".

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وأضاف: "لاحظوا أن العقوبات خنقتها داخليًا، وفي سوريا تتعرض للقصف الإسرائيلي أسبوعيًا، وفي لبنان والعراق الشعب ثائر على الاحتلال الإيراني وأذنابه، أم إن مشروع إيران سيتمدد".

وقتل "سليماني" وأبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيا "الحشد الشيعي"، إلى جانب 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد العراقي، الجمعة، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

وبحسب محللين، فإن مقتل "قاسم" الرجل الثاني في إيران بعد المرشد علي خامنئي، تسبب في هزة داخلية بالجناح المحسوب على المرشد، والذي يصارع جناح الرئيس حسن روحاني، والجيش الإيراني على النفوذ.

ويرى المحللون، أن "روحاني" والجيش الإيراني يبدو أنهما في حالة ارتياح غير معلنة للتخلص من "سليماني" الذي كان العقل الأول لـ"خامنئي"، ويدير شؤون إيران مع المرشد دون الرجوع لمؤسسة الرئاسة.