شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستفيق على وقع أبناء صادمة هزت كيان المجتمع المحافظ (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية تستفيق على وقع أبناء صادمة هزت كيان المجتمع المحافظ (تفاصيل صادمة)

على وقع الانباء الصادمة التي هزت المجتمع المحافظ تكثف قوات الأمن السعودية جهودها في الفترة الحالية لضبط وردع المخالفين، بعد انتشار موجة من التحرش والعري والمجاهرة بمعصية تناول المخدرات في حفلات جماعية تجمع الرجال بالنساء.

وألقت شرطة المنطقة الشرقية بالسعودية، الأحد، القبض على 18 شخصًا لمخالفتهم قواعد لائحة الذوق العام، وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

Advertisements

وأوضح متحدث شرطة المنطقة أن عمليات القبض جرت خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية، مشيراً إلى أن المقبوض عليهم بينهم امرأتان ومجموعة من الشباب والرجال.



وأبان أن المخالفات تمثلت في ارتداء ملابس غير لائقة (فضح وعري) في أماكن عامة، وإشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة غير المسموح بها.

وألقت شرطة العاصمة السعودية الرياض، قبل أيام، القبض على مئات الشباب والفتيات بعد ظهورهم في حفلات راقصة يتناولون المخدرات ويرقصون بملابس فاضحة، لتنتهي بأفعال جنسية وتحرش صادمة.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض، الأحد، القبض على 31 متهما في قضايا تحرش مختلفة، وتم توقع العقوبات المقررة بحق 172 مخالفة للائحة المحافظة على الذوق العام، 80 رجلا و 87 امرأة، وذلك لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة.