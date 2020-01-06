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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن مفاجأة غير متوقعة .. رسالة بحوزة قاسم سليماني للسعودية أثناء مقتله

كشف عادل عبد المهدي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عن مفاجأة غير متوقعة، بشأن رسالة كانت بحوزة اللواء الإيراني قاسم سليماني، أثناء قصفه بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة الماضية.

وقال "عبد المهدي" في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، أثناء جلسة يعقدها مجلس النواب العراقي اليوم، لمناقشة إخراج القوات الأمريكية من أراضي البلاد، إن "سليماني" كان يحمل رسالة مكتوبة إلى السعودية.

وأوضح "عبد المهدي"، أن الرسالة التي جاء بها "سليماني" إلى العاصمة العراقية كانت تضم رد الجانب الإيراني على رسالة أخرى من السعودية أوصلتها بغداد إلى طهران سابقًا بهدف "تحقيق انفراج في الأوضاع بالمنطقة".

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وقال إن "سليماني" كان على موعد معه في الساعة الـ8:30 من يوم اغتياله ليسلمه الرد الإيراني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت، الجمعة، أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني بأمر من الرئيس دونالد ترامب.

وفي أعقاب ذلك، هدد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الولايات المتحدة بانتقام ساحق ردًّا على مقتل "سليماني".



وقال "خامنئي" في بيان له: "انتقام ايران الساحق سيكون بانتظار الولايات المتحدة".

وكان رئيس وزراء باكستان، عمران خان، أجري محادثات في طهران مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إطار مسعى للعب دور الوساطة بين إيران والسعودية بغية حلحلة التوتر في منطقة الخليج.