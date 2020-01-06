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عدن - ياسمين التهامي - شاهد أول صورة للشاب السوري بعد مقتله أثر محاولة سرقة نانسي عجرم ( تفاصيل جديدة )

كشفت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، عن مقتل شاب سوري بفيلا المطربة اللبنانية نانسي عجرم، فيما انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوكالة: "إن شخصًا من مواليد 1989 وهو سوري الجنسية دخل ملثمًا في محاولة لسرقة فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة – كسروان (محافظة جبل لبنان)، لكنه فوجىء بزوجها الدكتور فادي الهاشم".

وأضافت: أن السوري "عمد إلى شهر مسدسه في وجه، ليتمكن الزوج كذلك من إشهار مسدس بحوزته ويحصل على الأثر إطلاق نار بين الطرفين أدى إلى مقتل السارق على الفور".

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وفي سياق ذي صلة، نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، عن مصادر قريبة من التحقيق أن الملثم السوري يدعى محمد حسن الموسى، "وتمكن من التسلل ليلًا إلى داخل المنزل مسلحًا بمسدس".

وأشارت المصادر، إلى أنه "تمكن بواسطة المسدس إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة".

وأكملت: أن السارق "تابع طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات عجرم، مهددًا بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يمينًا ويسارًا، وعندما أصر على التوجه إلى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة".



وختمت المصادر، بأن زوج نانسي عجرم "عاجل السارق بطلقات نارية أدت إلى مقتله"، فيما أظهرت صورة من مكان الحادث إصابة عجرم في قدمها اليسرى خلال الحادث.