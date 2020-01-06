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شاهد أول صورة لاصابة نانسي عجرم بعد محاولة سارق اقتحام منزلها وكيف استطاع زوجها حمايتها وقتل المهاجم

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد أول صورة لاصابة نانسي عجرم بعد محاولة سارق اقتحام منزلها وكيف استطاع زوجها حمايتها وقتل المهاجم

قتِل سارق اقتحم منزل المغنية اللبنانية نانسي عجرم، في نيو سهيلة كسروان اللبنانية وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن سوريا يدعى محمد حسن الموسى، من مواليد العام 1989، دخل فجر اليوم، وهو ملثم إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.

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لكن السارق فوجئ بزوج الفنانة الدكتور فادي الهاشم، الذي أشهر مسدسه في وجهه، فوقع تبادل إطلاق نار بين الاثنين، أدى إلى مقتل السارق على الفور.

وتابعت الوكالة أن عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية حضرت إلى المكان، ولا تزال التحقيقات جارية , فيما اصيبت عجرم بجروح طفيفة .

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