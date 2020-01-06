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صدمة كبيرة للمجتمع السعودي وخاصة العائلات ومخاوف كبيرة على بناتهم الشابات بعد الكشف رسميا عن عمل فاضح ومحرم شرعا داخل إحدى الجامعات السعودية للبنات 

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صنعاء - ياسمين الخيامي - صدمة كبيرة للمجتمع السعودي وخاصة العائلات ومخاوف كبيرة على بناتهم الشابات بعد الكشف رسميا عن عمل فاضح ومحرم شرعا داخل إحدى الجامعات السعودية للبنات 

2020/01/06 الساعة 10:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر صدمة كبيرة للمجتمع السعودي وخاصة العائلات ومخاوف كبيرة على بناتهم الشابات بعد الكشف رسميا عن عمل فاضح ومحرم شرعا داخل إحدى الجامعات السعودية للبنات  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

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