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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان...الشرعية تباغت الملك سلمان وولي عهده وتقدم للسلطان قابوس هدية لا تقدر بثمن وتعلن رسميا هذا الامر الخطير الذي قصم ظهر الزبيدي وولي عهد ابو ظبي

2020/01/06 الساعة 10:04 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان...الشرعية تباغت الملك سلمان وولي عهده وتقدم للسلطان قابوس هدية لا تقدر بثمن وتعلن رسميا هذا الامر الخطير الذي قصم ظهر الزبيدي وولي عهد ابو ظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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