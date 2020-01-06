شكرا لمتابعة خبر عن ليست روسيا ولا الصين..دولة نووية عظمى تباغت الجميع وتثلج صدور الايرانيين باعلان رسمي وكارثي على الرئيس ترامب لأنه يقيد حركته ويحد من صلاحياته المطلقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست روسيا ولا الصين..دولة نووية عظمى تباغت الجميع وتثلج صدور الايرانيين باعلان رسمي وكارثي على الرئيس ترامب لأنه يقيد حركته ويحد من صلاحياته المطلقة

2020/01/06 الساعة 08:56 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليست روسيا ولا الصين..دولة نووية عظمى تباغت الجميع وتثلج صدور الايرانيين باعلان رسمي وكارثي على الرئيس ترامب لأنه يقيد حركته ويحد من صلاحياته المطلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.