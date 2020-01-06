شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو صادم .. يطرد “الأرواح الشريرة” من جسد امرأة بممارسة الجنس معها أمام النّاس! والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر مقطع فيديو صادم، يظهر قسيسا من زيمبابوي، وهو يمارس طقوس “طرد الأرواح الشريرة” من جسد امرأة عبر ممارسة الجنس بالقبلات الحارة الطويلة.



ويظهر المقطع القسيس أثناء إحدى جلسات “طرد الشياطين” ممسكا بوجه فتاة “تلبّست جسدها أرواح شريرة”، حيث يبدو رجل الدين وكأنه يتبادل قبلات طويلة مع الفتاة المتلبسة بغرض “معالجتها”، لكن الفتاة تستلم له تمامًا في مشهد جنسي أمام الجميع.

وأثار الفيديو استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين إقحام الدين في مثل هذه الأمور للاستغلال الجنسي، بشكل مقزز أمام الجميع.

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