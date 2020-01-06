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شاهد.. وزير السياحة يزور متحف النسيج المصري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

شاهد.. وزير السياحة يزور متحف النسيج المصري

الخليج 365

استقبل متحف النسيج المصري في شارع المعز لدين الله الفاطمي،الأحد، الدكتور محمد عبد المجيد القباطي، وزير السياحة اليمني ورئيس مجلس الترويج السياحي.

 

وكان في استقبال الوزير الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري، حيث اصطحبه والوفد المرافق له في جولة بين معروضات المتحف.

 

وأبدى الوزير انبهاره بمعروضات المتحف والتي قال عنها إنها فاقت توقعاته وإنه بالفعل مصر تتمتع بمنتج حضاري هائل في مختلف المجالات.

 

كما تعرف الوزير على عدد من الحقائق حول متحف النسيج وكونه أثرًا معاد استخدامه، حيث كان في الأصلًا سبيلًا ومدرسة بناه محمد علي باشا وتم استغلال المبنى كمقر للمتحف.

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