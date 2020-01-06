قباطي يكشف سبب زيارته لمتحف النسيج المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

زار الدكتور محمد عبد المجيد القباطي، وزير السياحة ، ورئيس مجلس الترويج السياحي، متحف النسيج المصري في شارع المعز لدين الله الفاطمي.



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وكشف القباطي في تصريحات صحفية ، عن سر زيارته، حيث قال إنه طالع خبرًا بالصحف عن معرضًا في المتحف تحت عنوان "القباطي" وعلم من تفاصيل الخبر أنه معرضًا للنسيج.

وأشار الوزير إلى أنه اهتم بمعرفة معروضات المعرض وسر تسميته بكلمة القباطي، وهو اسم عائلته، حيث كشفت له الزيارة أن القباطي هو نوع من النسيج المصري يعود عمره لآلاف الأعوام، وأشاد الوزير بجمال المنتج الذي قام به الطلاب، حيث استنسخوا القطع الأثرية الأصلية بمهارة عالية.

وكان متحف النسيج المصري في شارع المعز قد استقبل وزير السياحة اليمني حيث اصطحبه الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف بجولة بين أقسامه ثم بجولة في المعرض الفني المؤقت بعنوان "القباطي" والذي يأتي بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار، في إطار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد؛ و يضم ٣٠ قطعة من نسيج القباطي من إنتاج طلاب المعهد.