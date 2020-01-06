شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. اتلاف 2 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الجوف،، اثنين طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية .

Advertisements وذكر مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة الدكتور ناصر مثنى لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بان المكتب اتلف 2 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. وأشار إلى أن تلك المواد تم ضبطها خلال حملة التفتيش التي نفذها المكتب نهاية ديسمبر الماضي.

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