مأرب.. المفتش العام للقوات المسلحة يدشن العام التدريبي والتفتيشي الجديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 الخليج 365 ـ مأرب دشن المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن/ عادل هاشم القميري، اليوم السبت، العام التدريبي والتفتيشي 2020، بزيارتين لكلا من دائرة الرعاية الاجتماعية ومدرسة القوات الخاصة، في محافظة مأرب.

Advertisements وتأتي الزيارتان ضمن المرحلة الأولى من النزول الميداني إلى الوحدات العسكرية وهيئات ودوائر وزارة الدفاع، لتفقد سير تنفيذ المهام والواجبات والضبط والربط العسكري والتأكد من الجاهزية القتالية وفحص وتوثيق الممتلكات الخاصة بالقوات المسلحة. وبين المفتش العام للقوات المسلحة أن لجان التفتيش قد نفذت خلال الفترة الماضية زيارات ميدانية إلى الوحدات والهيئات والدوائر، لافتا إلى أن تلك الزيارات تهدف إلى التعرف على واقع العمل والانضباط والممتلكات من معدات وآليات وأجهزة وغيرها وإعداد حصر لها في تقارير رسمية لتقديمها إلى القيادة العسكرية العليا.

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