حضرموت.. قيادة اللواء 23ميكا تدشن العام التدريبي والقتالي الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

دشنت قيادة اللواء 23ميكا، العام التدريبي والقتالي الجديد لمنتسبيها في مديرية العبر بمحافظة حضرموت.



وخلال فعالية تدشين طاف قائد اللواء العميد الركن/ عبدالله محمد معزب ومعه عددا من قيادات وأركانات اللواء بالوحدات الرئيسية والوحدات الفرعية والقتالية، وألتقى بضباط وأفراد اللواء.

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ونقل العميد معزب للمقاتلين تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بالرئيس/عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن /علي محسن صالح ،وقيادة وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة، وقيادة المنطقة العسكرية الأولى، بالعام التدريبي والقتالي الجديد.

وأستعرض قائد اللواء 23 ميكا الخطط والبرامج التدريبية، ومناقشتها مع قادة وضباط وصف وجنود الوحدات العسكرية الرئيسية والوحدات الفرعية بمختلف تخصصاتهم، مستمعاً لآرائهم ومقترحاتهم والتعقيب عليها.

كما وجه قائد اللواء بسرعة افتتاح المركز التدريبي للواء وعقد المؤتمر السنوي للقادة في أقرب وقت ممكن، مشددا على أهمية الإعداد والتدريب السريع الذي يضمن النوعية والكفاءة مبيناً خصوصية وحساسية وخطورة المرحلة.