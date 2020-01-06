قوات المقاومة تحبط تسللا للمليشيا في الدريهمي جنوبي الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 تمكنت قوات الجيش الوطني، في وقت متأخر من مساء الأحد، من إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

Advertisements ورصدت قوات الجيش مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع شرقي مديرية الدريهمي. واستهدفت قوات الجيش المجموعة الحوثية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، فيما لاذ البقية منهم من بالفرار. وتواصل مليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة ، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية

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