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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسبب أزمة المياه.. أهالي صيرة يحتجون أمام منزل خالد سيدو الإثنين 6 يناير 2020 الخليج 365 نظم أهالي مديرية صيرة مساء أمس الأحد، مسيرة حاشدة باتجاه منزل مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو في حي القطيع بكريتر.

Advertisements وجاءت المسيرة احتجاجاً على المعاناة التي يواججها سكان حي العيدروس؛ بسبب عدم وصول المياه إلى منازلهم. وناشد الأهالي بوضع حد لأزمتهم التي تتواصل منذ فترة طويلة، رغم وعود السلطة المحلية في عدن بإنشاء مضخة مياه. بدوره أطلق خالد سيدو تصريحات غاضبة، داعياً المحتجين إلى توجيه موجة غضبهم لمؤسسة المياه؛ كونها المسؤول عن ذلك، حسب قوله.

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