عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خليفة الإنسانية تتأهب لتنفيذ مشاريع حيوية بقلنسية

الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أنهى فريق تابع لمؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية أمس الأحد، أعمال المسح الميداني لعدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها قريباً.

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وتضمت عملية المسح، جسر قلنسية الذي تضرر سابقاً من الأعاصير والأمطار والمساحات المجاورة لمحطة الكهرباء لتوسعتها، ومشروع الطاقة الشمسية، وعدد من الفلل لإنشاء مركز سقطرى لتدريب والاستشارات فرع قلنسية.

بدورهم أبدى أهالي المديرية سعادتهم بوصول الفريق التابع لمؤسسة خليفة، وقيامه بأعمال المسح لتنفيذ المشاريع الحيوية، مؤكدين أن المؤسسة هي السند والعون والأمل الدائم لأبناء سقطرى.