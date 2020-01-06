عدن - ياسمين عبد الله التهامي - للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. مليشيا الحوثي تستهدف نقاط الارتباط بالحديدة

الإثنين 6 يناير 2020

الخليج 365

استهدفت مليشيا الحوثي مساء الأحد، مواقع القوات المشتركة التي تقع في إطار مراقبة نقاط الارتباط التي وضعتها لجنة الرقابة الأممية لتنفيذ إعادة الانتشار شرق مدينة الحديدة.



Advertisements

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة المتواجدة في كليو 16، ومواقع القوات المتواجدة بالقرب من مطاحن البحر الأحمر التي تقع في إطار نقطة الارتباط الثالثة.

واستخدمت مليشيا الحوثي، الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح معدل البيكا في الهجوم.

فيما نفذت المليشيات الحوثية أيضاً عمليات قنص لمواقع القوات القريبة من مستشفى 22 مايو.